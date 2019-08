Army of the Dead, Zack Snyder mostra la cinepresa 8k creata per il film Netflix

Dopo la prima foto ufficiale di Army of the Dead, lo zombie-movie distribuito da Netflix torna a mostrarsi in un nuovo dietro le quinte appena comparso sulla rete.

La fonte è ovviamente il regista Zack Snyder, sempre attivo sui vari social e che nel progetto figura anche come sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia: nel post in calce all'articolo, pubblicato su Twitter, l'autore è visibile all'interno di un'auto malmessa insieme a due inusuali passeggeri e una cinepresa 8k creata da Red Digital Cinema appositamente per il film.

"Voglio ringraziare in particolar modo Jarred Land del Red Digital Cinema per aver realizzato le nostre fantastiche cineprese. Stanno facendo faville" ha scritto Snyder nella didascalia di accompagnamento alla foto.

Army of the Dead è uno dei primi progetti che Zack Snyder ha sviluppato con la sua nuova società di produzione The Stone Quarry. Ambientato durante un'invasione di zombi a Las Vegas, il film segue un gruppo di mercenari che si avventura in una zona di quarantena per mettere a segno la più grande rapina mai tentata. Snyder ha scritto la sceneggiatura insieme a Shay Hatten.

Non è ancora nota una data di uscita ufficiale.

Per altre informazioni vi rimandiamo al cast completo di Army of the Dead, che comprende anche Dave Bautista e Hiroyuki Sanada.