Army of the Dead, Zack Snyder e la frecciatina a Warner: 'Netflix mi ha lasciato libero'

Nel corso di un recente Q&A per sponsorizzare il lancio del trailer di Army of the Dead, il regista Zack Snyder ha lodato lo spazio di manovra lasciatogli da Netflix durante la produzione del film, lanciando allo stesso tempo una frecciatina all'indirizzo di Warner Bros..

"La mia esperienza di lavoro con Netflix è stata fantastica" ha dichiarato il regista. "Il mio team non è stato altro che solidale e incredibilmente collaborativo. Questa è stata probabilmente una delle mie esperienze lavorative più soddisfacenti nel mondo del cinema, se non la più soddisfacente. Mi sono divertito dall'inizio alla fine, dal cast alla troupe, passando per la stessa Netflix, tutti sono stati incredibilmente di supporto ed è stata una gioia lavorare in un ambiente simile. E quindi, sì, questo è il mio film in tutto e per tutto. Non ci sono scene che qualcuno vuole tagliare, non ho dovuto combattere contro nessuno per far approvare qualcosa. È stato l'opposto dell'altra volta. E il film che sarà distribuito è la mia director's cut, la mia Snyder Cut. Il pubblico non dovrà vedere una versione imbastardita del mio film. Ci sarà direttamente la versione fantastica."

Dichiarazioni che fanno abbastanza esplicitamente riferimento alla situazione di Justice League, film pesantemente modificato durante la post-produzione dalla Warner Bros. e dal regista Joss Whedon, chiamato ad occupare la sedia del regista dopo l'abbandono di Snyder. E che il rapporto tra Netflix e l'autore di Batman v Superman e 300 fosse già al settimo cielo i fan ne avevano avuto la conferma con l'annuncio del prequel di Army of the Dead: a quanto pare il servizio di streaming on demand è talmente soddisfatto dal lavoro di Snyder da aver già esteso la partnership ad un lungometraggio prequel, una serie animata e ad un possibile sequel.

Ricordiamo che Army of the Dead arriverà su Netflix a partire dal 21 maggio prossimo.