Army of the Dead: Zack Snyder sarà il direttore della fotografia dell'horror Netflix

Il regista Zack Snyder, come spesso gli capita, ha fatto ricorso ai social media per rivelare che oltre a ricoprire il ruolo di regista in Army of the Dead, zombie-movie prodotto e distribuito da Netflix, fungerà anche come direttore della fotografia.

L'autore di 300 e Watchmen ha sfruttato il suo account sulla piattaforma VERO per confermare l'indiscrezione: potete vedere la foto dal set in calce all'articolo.

In precedenza, nel ringraziare Netflix per la libertà artistica concessa, Snyder aveva dichiarato che mai prima d'ora nel corso della sua carriera aveva trovato questo livello di indipendenza su un set: ricordiamo che Army of the Dead è stato anche scritto dal regista, che a questo punto essendo anche co-produttore insieme a sua moglie Deborah Snyder ricopre ben quattro ruoli.

Army of the Dead ruoterà attorno ad un gruppo di mercenari che tenterà di mettere in atto la più grande rapina mai realizzata, il tutto però nella cornice di una Las Vegas in piena apocalisse zombie. Bautista impersonerà Scott, organizzatore della rapina e uomo pieno di rimpianti che è stato allontanato dalla sua famiglia. Tra i personaggi del film troveremo anche Kate, figlia di Scott e membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come è stato annunciato nelle scorse ore, nel cast di Army of the Dead ci sarà anche Hiroyuki Sanada, leggendario attore giapponese da anni impegnato in produzioni hollywoodiane. E mentre i fan aspettano con trepidazione di scoprire come si risolverà la "questione Snyder Cut" di Justice League, nel corso di un'intervista Snyder ha parlato dei suoi prossimi tre film.