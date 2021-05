Army of the Dead, Zack Snyder condivide le immagini di un'incredibile torta a tema

L'hyper per Army of Dead non accenna ad esaurirsi e sebbene il film diretto da Zack Snyder non abbia ricevuto recensioni estremamente soddisfacenti, il pubblico non vede l'ora di assistere a questa incredibile epopea zombie, che può contare già sul prequel di Army of Thieves.

In attesa di vedere questa pellicola dal grandissimo potenziale narrativo, il regista ha condiviso sui social le immagini di una torta a tema veramente spettacolare. Come potete vedere dal post messo in calce alla notizia, Snyder ha condiviso gli scatti di un dolce a forma di zombie che assicura essere veramente delizioso, al di là della vista deplorevole. Intanto, nei giorni scorsi, Netflix ha condiviso i primi 15 minuti di Army of Dead.

Ambientata in una Las Vegas devastata da un'epidemia zombie che l'ha isolata dal resto del mondo, la pellicola segue le vicende un ex eroe di guerra interpretato da Dave Bautista, che decide di accettare una particolare offerta di lavoro: entrare nella zona di quarantena infestata da zombie per recuperare 200 milioni di dollari contenuti in un caveau prima che la città venga bombardata dal governo. In questa incredibile corsa contro il tempo, l'uomo formerà un team ad hoc che lo affiancherà in questa spaventosa impresa. Riuscirà a sconfiggere la folle orda di zombie? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo 21 maggio quando il film verrà ufficialmente rilasciato sul colosso streaming americano.