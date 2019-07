Army of the Dead: Zack Snyder condivide la prima foto ufficiale

Mentre Zack Snyder continua a condividere idee scartate da Justice League, il filmaker sta anche girando un nuovo film: Army of the Dead. Ed oggi il regista ha condiviso in rete il primo scatto ufficiale al cast.

Army of the Dead è stato acquisito da Netflix qualche mese fa, ed è il film più importante di Zack Snyder dopo l'abbandono di Justice League e della sua visione dell'intero Universo della DC Comics. Army of the Dead è ambientato a Las Vegas, durante un'invasione zombie, ed alcuni mercenari cercano di mettere in scena "la più grande rapina della storia".

Snyder ha annunciato l'inizio delle riprese del film Netflix ed ora ha condiviso in rete un primo scatto con il gruppo di mercenari pronti ad affrontare gli zombie.

Il cast è composto da Raúl Castillo (Unsane), Ana de la Reguera (Power), Chris D'Elia (Alone Together), Huma Qureshi (Gangs of Wassypur), Ella Purnell (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children), Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted) e Omari Hardwick, mentre Dave Bautista ne sarà il protagonista ufficiale.

La condivisione della foto è stata accompagnata dalla frase "Non siamo potuti essere al Comic-Con quest'anno perché troppo impegnati ad uccidere zombie.".