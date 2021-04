Army of the Dead: Zack Snyder anticipa il sequel e svela il titolo ufficiale del prequel!

Il trailer ufficiale di Army of the Dead ha stupito i fan di Zack Snyder con un vero e proprio colpo di scena sui tanto attesi e segreti zombie ideati dal regista di Justice League, che torna all'horror a distanza di quasi vent'anni dall'esordio di Dawn of the Dead.

Nel corso di una serie di interviste promozionali arrivate sull'onda del trailer, il regista ha svelato anche i piani per un sequel e il titolo ufficiale del prequel di Army of the Dead: come sapete Netflix ha 'promosso' le idee di Snyder per Army of the Dead trasformando quello che inizialmente era un singolo lungometraggio in un vero e proprio franchise, con anche una nuova serie animata (sempre prequel) attualmente in sviluppo sempre sotto l'egida dell'autore.

"Beh, assolutamente", ha detto Snyder quando gli è stato chiesto qualcosa a proposito di un eventuale sequel. "Ma non credo di essere autorizzato a parlarne. Non credo proprio. A loro questo film piace molto, quindi per ora basti dire che, sì, sono molto eccitato per le potenzialità del progetto. Se fosse possibile o se qualcuno fosse interessato a continuare le avventure di questo universo sarebbe divertente.".

Inoltre, è stato confermato che il prequel di Army of the Dead sarà intitolato Army of the Thieves: Matthias Schweighöfer, che interpreterà il personaggio Ludwig Dieter in entrambi i film, per il prequel è passato anche dietro la macchina da presa assumendo l'incarico di regista. Insieme a lui il cast di Thieves include anche la star di Game of Thrones Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin (Miss Scarlet e il Duca) e Jonathan Cohen. Il film si svolgerà durante i primi giorni dell'epidemia virale che ha portato all'apocalisse zombi che infesta Las Vegas.

Army of the Dead uscirà su Netflix il 21 maggio prossimo.