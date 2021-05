Army of the Dead, Zack Snyder ammette sul sequel: 'Sappiamo come evolverà la storia'

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Entertainment Tonight, il regista Zack Snyder ha avuto modo di sbottonarsi un po' relativamente ai piani di un sequel più volte chiacchierato e ancora ufficioso del suo ultimo Army of the Dead, heist-zombie movie da poco approdato su Netflix e con protagonista Dave Bautista.

In merito al sequel e al fatto che ci sia effettivamente un progetto per continuarlo, Snyder ha spiegato:



"Guardate, se ci sarà mai desiderio di qualche nuovo capitolo di Army of the Dead, io e Shay Hatten sappiamo perfettamente come evolverà la storia". Questo significa che sia l'autore che il co-sceneggiatore del progetto hanno già pronto quanto meno una bozza del soggetto per il sequel, che semmai il primo capitolo dovesse riscontrare il successo di pubblico sperato da Netflix, allora il colosso approverà quasi sicuramente.



Il cast guidato da Dave Bautista include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.

Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix domani, 21 maggio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate dell'immagine nei commenti e anche quanto state aspettando questo film.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Army of the Dead.