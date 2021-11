Army of the Dead torna in top10 Netflix grazie ad Army of Thieves: è un record assoluto

Mentre Zack Snyder ha iniziato a condividere le prime informazioni su Army of the Dead 2, che sarà intitolato ufficialmente Planet of the Dead, il film originale ha stabilito un curioso record assoluto nella top10 di Netflix grazie all'uscita del prequel Army of Thieves.

Army of Thieves è uscito infatti su Netflix il 29 ottobre 2021 e nel giro di poche ore ha raggiunto la vetta della top 10 delle classifiche globali per la settimana terminata il 5 novembre, battendo anche il film di Halloween Hypnotic: con 5964 punti globali (in base ai numeri forniti da FlixPatrol) Army of Thieves ha superato i 4755 punti di Hypnotic, ma al terzo posto è spuntato a sorpresa c'era Army of the Dead con 2831 punti: sulla base dei dati forniti da What's on Netflix, si tratta del 'ritorno in top10' più forte mai registrato per un film Netflix Original trainato da un sequel o da un prequel.

Per una prospettiva generale, in passato To All The Boys era rientrato nella top 10 di Netflix in concomitanza dell'uscita di Tua per sempre, terzo capitolo della saga young adult, ma quel risultato non è paragonabile all'impennata compiuta da Army of the Dead per rientrare nella top 10: evidentemente, la maggior parte degli spettatori di Army of Thieves è corsa a vedere (o rivedere) il film di Snyder per proseguire (o ricordare) la storia di Dieter, col film prequel che addirittura termina con una delle prime scene del film di Snyder.

Ricordiamo che Army of the Dead attualmente occupa la posizione numero 9 nella classifica dei film in lingua inglese più visti di Netflix, con 75 milioni di visualizzazioni nel primo mese d'uscita. In attesa di scoprire se Army of Thieves riuscirà a fare addirittura meglio, vi ricordiamo che la saga proseguirà anche con una serie animata (sempre prequel) intitolata Army of the Dead: Lost Vegas, nella quale verrà svelata l'origine dell'epidemia zombie.