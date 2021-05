Army of the Dead, Snyder alimenta la teoria del loop temporale: ecco la sua dichiarazione!

Nel corso di una recente intervista su Army of the Dead concessa al canale YouTube TheFilmJunkee, il regista Zack Snyder ha parlato della popolare teoria del loop temporale che circonda il suo nuovo film.

Curiosamente questa teoria non è nata su internet, ma da uno dei protagonisti del film stesso: in una scena, infatti, quando la banda sta cercando di entrare nel caveau, trova nel corridoio diversi corpi in decomposizione, e i personaggi sottolineano esplicitamente che quei morti indossano degli abiti sospettosamente simili ai loro. Inoltre, giusto per non andare troppo per il sottile, uno dei protagonisti del film inizia a vaneggiare proprio sui paradossi dei loop temporali.

Nel video che trovate anche all'interno dell'articolo, Snyder ha discusso con fare a dir poco criptico questa teoria, dichiarando: "Dirò anche che c'è una possibilità - e non sto dicendo che possa essere vero al 100%, e in qualche modo non lo è - ma il gruppo al tavolo, voglio dire, è un indizio piuttosto sottile, ma è come se ogni volta si spingessero più lontani. Magari quella del film la volta in cui sono arrivati ​​fino ai soldi?". Poco più avanti nell'intervista, stuzzicato dai suoi ospiti, Snyder assicura: "Vi prometto che non scoprite di punto in bianco che i personaggi si trovano all'interno di un videogame! Ma quello che non sapete è: da dove viene Zeus? Noi lo incontriamo in questo stato, ma prima era una persona normale di nome Richard che si è offerta volontaria per qualcosa che però è diventata qualcosa che non si aspettava...", lasciando intendere che i suoi piani per il franchise di Army of the Dead sono pronti all'uso.

Il concetto di loop temporale potrebbe significare che altri eventuali film della saga di Army of the Dead potrebbero essere sia prequel che sequel, anche se al momento la benzina che alimenta queste teoria è un fuoco di speculazioni. In ogni caso, Netflix ha grandi progetti per questo universo cinematografico, e presto i fan potranno vedere il prequel Army of the Thieves - le cui riprese sono già terminate - e un altro prequel Army of the Dead: Lost Vegas, che sarà una serie animata ... senza contare un eventuale Army of the Dead 2.