Army of the Dead, il sequel è una certezza? Ecco le parole di Omar Hardwick

Zack Snyder ha già anticipato un sequel di Army of the Dead, anche se al momento il regista si è limitato solo a menzionare vagamente possibili idee per far continuare la storia senza discutere nel concreto eventuali contrattazioni con Netflix.

Il servizio di streaming on demand come sappiamo sta puntando molto sul franchise, ha già realizzato un prequel live-action intitolato Army of the Thieves le cui riprese sono già state concluse e molto presto arriverà un secondo prequel, Army of the Dead: Lost Vegas, sotto forma di mini-serie animata, ma per quanto riguarda un eventuale Army of the Dead 2?

L'attore Omari Hardwick ne ha parlato con ET, anticipando che la speranza per un sequel di Army of the Dead è molto viva e il suo personaggio è pronto a tornare. Ecco che cosa ha detto l'attore: "C'è speranza per tutti voi fan. C'è qualche speranza. Sicuramente ci sono state alcune conversazioni, sapete, sui vari forse e i sui vari se."

Naturalmente un eventuale sequel di Army of the Dead con Omari Hardwick nel cast vedrebbe l'attore in un ruolo molto diverso rispetto al film originale: negli ultimi istanti del film di Zack Snyder, infatti, il pubblico scopre che il personaggio di Hardwick è stato morso dallo zombie Alpha, il che fa presumere che - oltre a portare il contagio fuori dai confini di Las Vegas - il nostro sia pronto ad assumere il ruolo di nuovo Alpha. Del resto lo stesso Snyder ha promesso un'idea folle per un ipotetico Army of the Dead, ammettendo di sapere già come evolverà la storia.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!