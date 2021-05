Army of the Dead, rivelata la soundtrack: quali canzoni ci sono nel film di Zack Snyder?

Dopo l'epica colonna sonora da 4 ore di Justice League, il compositore Junkie XL è tornato a collaborare con il regista Zack Snyder anche per il nuovo film Army of the Dead, in uscita su Netflix dal prossimo 21 maggio.

Pochi minuti fa, mentre vi anticipavamo la trama del prequel Army of the Thives, Milan Records ha svelato tutti i dettagli su Army of the Dead (Music from the Netflix Film), aprendo ufficialmente i pre-ordini (nel link in calce all'articolo). All'interno del nostro articolo potete trovare la cover ufficiale della colonna sonora di Junkie XL, che ricalca ovviamente il poster del film di Snyder, e l'elenco completo delle tracce che compongono la nuova fatica del compositore.

Viva Las Vegas Scott and Kate Part 1 Scott and Kate Part 2 Scott and Kate Part 3 Toten Hosen Swimming Pool Not Here 3 Flares Battle Hallway Part 1 Battle Hallway Part 2 Zeus and Athena Part 1 Zeus and Athena Part 2

Vi ricordiamo che il film è ambientato in un universo narrativo nel quale una devastante epidemia zombie ha colpito gli Stati Uniti ma è stata confinata all'interno della città di Las Vegas, che oggi è separata dal resto del mondo tramite un'enorme barricata: un gruppo di mercenari viene spedito all'interno dell'area contaminata per recuperare un grosso bottino lasciato in un casinò durante i primi giorni dell'apocalisse.

