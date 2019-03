Army of the Dead, le riprese del nuovo film di Zack Snyder in estate nel New Mexico

Forse ci sarà Dave Bautista, nel cast dell'annunciato e già molto atteso Army of the Dead di Zack Snyder, ma in attesa di conferma ufficiali sul cast, tramite le pagine di Production Weekly arrivano oggi le prime indiscrezioni sulle riprese del nuovo film del regista di Batman v Superman.

Era già trapelato in precedenza che il film sarebbe stato girato nel New Mexico, ma Production Weekly conferma la location (a quanto pare unica) e dà anche una data d'inizio riprese, esattamente il prossimo 15 luglio, prodotto dalla moglie del regista, Deborah Snyder, e da Wesley Coller. Le riprese cominceranno tra poco più di tre mesi, il che significa che Army of the Dead è in piena fase di pre-produzione, con un annuncio dei protagonisti previsto a questo punto per le prossime settimane.



La sinossi di Army of the Dead recita: "L'avventura è ambientata in una Las Vegas devastata da un'epidemia zombie, durante la quale un uomo assembla un gruppo di mercenari per preparare un colpo senza precedenti, il più pericoloso mai tentato: avventurarsi all'interno di un'area in quarantena per rapinare un casinò".



Sembra strano, in realtà, che nel mentre di un'apocalisse zombie si tenti un colpo per rubare del denaro, ma forse nell'economia della storia l'epidemia scoppia a Los Vegas e l'intera città viene messa in quarantena, il che significa che il resto del mondo è ancora "vivibile".



Chissà. Comunque siamo molto curiosi di scoprire cast e dettagli sul film.