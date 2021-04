Army of the Dead, ecco quando uscirà il full trailer del nuovo film di Zack Snyder

Pubblicando un nuovo art poster ufficiale del suo attesissimo Army of the Dead via Twitter, il regista Zack Snyder ha annunciato ai suoi fan la data d'uscita del full trailer ufficiale del film prodotto da Netflix, che ricordiamo essere un heist movie ambientato durante un'apocalisse zombie e con protagonista anche Dave Bautista.

A poco più di un mese dalla release ufficiale, infatti, il film originale del servizio streaming diretto dal regista di Justice League si mostrerà in anticipo in azione il prossimo martedì 13 aprile. Restate dunque sintonizzati su queste pagine per non perdervi l'uscita del footage.



Il film seguirà infatti un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che è stata 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast guidato da Dave Bautista e include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.



Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix il prossimo 21 maggio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.