Army of the Dead, che fine ha fatto il prequel animato? Risponde Zack Snyder

Army of the Dead tornerà con il sequel Planet of the Dead, che verrà diretto ancora una volta da Zack Snyder presumibilmente dopo l'uscita dalla nuovo saga che l'autore ha creato per Netflix, Rebel Moon: ma che fine ha fatto il prequel animato Army of the Dead: Lost Vegas?

Snyder ha avuto modo di affrontare l'argomento in una recente intervista promozionale con The Nerd Queens pubblicata in questi giorni su YouTube: durante la chiacchierata, l'autore ha ammesso che ci sono stati problemi tecnici dietro le quinte di Army of the Dead: Lost Vegas, e che per questo motivo l'atteso prequel animato di Army of the Dead - annunciato diverso tempo fa - non si è ancora concretizzato: “Su questa cosa, posso dire solo che c'è stato un leggero stallo nella realizzazione delle animazioni di Lost Vegas. Per motivi tecnici, il progetto è andato un po' fuori strada".

Secondo quanto riportato l'anime - terzo episodio della saga dopo il prequel live-action Army of Thieves - racconterà la storia del personaggio di Dave Bautista durante l'attacco iniziale degli zombi e farà luce sulle apparenti origini extraterrestri dei non morti di questo universo narrativo, spiegando anche perché alcuni di loro sembravano essere dei robot nel film originale. Bautista, Ana de la Reguera, Ella Purnell, Tig Notaro e Omari Hardwick daranno tutti voce ai rispettivi personaggi, e la speranza è che il progetto possa tornare in carreggiata al più presto.

Per il momento, comunque, la priorità di Zack Snyder sembrerebbe essere Rebel Moon, nuova saga sempre prodotta e distribuita da Netflix che si svilupperà in più film, un videogame, una graphic novel e - appunto - anche cortometraggi animati. Il primo film uscirà a dicembre 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand.

Planet of the Dead non ha ancora una data d'uscita.