Army of the Dead paragonato a Dawn of the Dead: Zack Snyder parla dei suoi due horror

Nel 2004 Zack Snyder esordiva alla regia fuori concorso al Festival di Cannes con Dawn of the Dead, frenetico remake del cult omonimo di George Romero la cui sceneggiatura venne riadattata da James Gunn.

Diciassette anni dopo il regista di 300, Watchmen e Justice League si sta preparando a tornare nel mondo degli zombie con Army of the Dead, nuovo film originale Netflix in arrivo sulla piattaforma dal 21 maggio prossimo. Nel corso di un'intervista promozionale, Snyder ha commentato le similitudini dei due film e più in generale che cosa ha significato per lui tornare all'horror.

"Quando abbiamo fatto Dawn of the Dead fu un film leggermente rivoluzionario: ero un fan dell'originale e quindi sapevo di non voler rifare esattamente lo stesso film, ma volevo colpire i tropi tradizionali del genere e tutti i diversi aspetti che rendono un film di zombi divertente, o spaventoso, o che ne fanno un commento sociale. Ma, con il film in sé, volevo fare attenzione a non distruggere il film originale, a non seppellirlo sotto le mie idee personali, perché allo stesso tempo volevo rendergli omaggio. E alla fine venne fuori più un riferimento all'originale che un remake diretto."

Per quanto riguarda Army of the Dead, invece:

"Army of the Dead invece rappresenta un'esplorazione completa del genere. Mi sono lasciato ispirare da film come Fuga da New York, Aliens di James Cameron, Robocop, insomma, quel tipo di film. È una decostruzione del genere, nel senso che sono così innamorato e conosco così profondamente tutti i tropi dello zombie movie che in questo film ho cercato costantemente di sovvertirli. Volevo portare il pubblico verso situazioni conosciute ma ad un certo punto cambiare direzione per andare verso qualcosa di inaspettato. Quindi, in questo senso, penso che Army sia stato più complicato rispetto a Dawn. Ma è stato anche molto divertente, gratificante e fantastico."

