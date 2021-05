Army of the Dead, da oggi su Netflix il nuovo film di Zack Snyder! 5 cose da sapere!

Da stamattina su Netflix è disponibile il nuovo film diretto da Zack Snyder, Army of the Dead, che il regista di Justice League ha co-scritto e co-prodotto. Snyder vi ha lavorato anche in qualità di direttore della fotografia e le riprese si sono svolte nel 2019, tra Los Angeles, Albuquerque e Atlantic City. Ecco 5 cose da sapere sul film!

Army of the Dead include gli zombie. Infatti la trama è ambientata nel bel mezzo di un'epidemia di zombie, quando un gruppo di mercenari viene assoldato per derubare un casinò di Las Vegas durante una quarantena causata proprio dalla presenza dei non morti.

Il protagonista del film è Dave Bautista, ex wrestler conosciuto con il nome di Batista, e da qualche tempo attore a tempo pieno e famoso per i suoi ruoli nella saga di Guardiani della Galassia nel ruolo di Drax il Distruttore e in Blade Runner 2049, sequel di Blade Runner diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Ridley Scott.



Il film - guardate i primi 15 minuti di Army of the Dead - è il primo progetto di Zack Snyder successivo a Zack Snyder's Justice League, nota anche come 'Snyder Cut', la versione di Justice League completamente realizzata da Snyder, che anni addietro fu costretto, a causa di problemi familiari, a ritirarsi dalla lavorazione del film in corso d'opera e affidare le redini del progetto a Joss Whedon, che completò la produzione. Il film non ottenne buoni riscontri, sia da parte della critica che da parte dei fan.

Il budget di Army of the Dead si aggira sui 90 milioni di dollari e la critica ha elogiato i titoli di testa del film, paragonati a quelli di Watchmen.

Nell'autunno 2020 è stato annunciato un prequel/spin-off del film, con Dave Bautista ancora tra i protagonisti ma senza la regia di Snyder.



Ecco la recensione di Army of the Dead, diretto da Zack Snyder.