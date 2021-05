Army of the Dead, ci sono proprio tutti nel nuovo poster del film di Zack Snyder!

Zack Snyder non ama stare con le mani in mano: dopo aver praticamente messo sottosopra il mondo del cinema con il polverone causato dalla Snyder Cut di Justice League, dunque, il regista di 300 e Sucker Punch è pronto a lanciarsi in una nuova avventura con questo Army of the Dead.

Il film in arrivo su Netflix, dal quale pare il nostro Snyder abbia dovuto eliminare il nudo di uno spogliarellista zombie, si è annunciato già dalle prime immagini come un turbinio di sparatorie, zombie, sangue e tamarraggine perfettamente in linea con lo stile del nostro, facendo sì che l'hype dei fan balzasse immediatamente alle stelle.

A suscitare la nostra attenzione è inoltre la presenza di un cast decisamente interessante, com'è possibile notare anche dal nuovo poster pubblicato dallo stesso Snyder tramite social: Dave Bautista è probabilmente la star più attesa, ma c'è grande curiosità anche per le performance dei vari Tig Notaro, Huma Qureshi, Ella Purnell e Ana de la Reguera.

Anche la nuova immagine ci presenta dunque i nostri eroi armati di tutto punto e pronti a fronteggiare i terribili abitanti di una Las Vegas mai vista prima. Quali sono le vostre aspettative per questo film? Diteci la vostra nei commenti! È stata confermata, intanto, la presenza di zombie robot in Army of the Dead.