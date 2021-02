Army of the Dead, scoprite la data di uscita del nuovo film di Zack Snyder!

Il nuovo film diretto da Zack Snyder, Army of the Dead, arriverà su Netflix il prossimo mese di maggio. Si tratta del secondo 'zombie heist' di Snyder dopo il popolare remake di L'alba dei morti viventi del 2004. Il trailer del film promette una storia ricca di azione e colpi di scena e i fan di Snyder possono sperare in un 2021 soddisfacente.

Army of the Dead seguirà le vicende di un gruppo di mercenari, guidati da Dave Bautista, che tentano di entrare in un casinò di Las Vegas per rubare milioni di dollari al culmine di un'epidemia di zombie. Netflix ha molti progetti in corso su questo franchise, tra cui un film prequel e una serie in lavorazione basata proprio sul film di Snyder.



Il regista possiede un'enorme fanbase e Netflix pare che stia puntando proprio su questo per aumentare il bacino d'utenza del proprio pubblico. Army of the Dead si tratta del secondo progetto di alto profilo dell'anno di Snyder, dopo l'annuncio della distribuzione a marzo della Snyder Cut, la versione di Justice League originale, come l'aveva pensata Snyder prima di lasciare la lavorazione per motivi familiari e cedere il seggiolino del regista a Joss Whedon.

Nel cast di Army of the Dead trovate Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garrett Dillahunt, Raul Castillo e Omari Hardwick.



Per saperne di più scoprite tutto quello che c'è da sapere su Army of the Dead, prima dell'uscita del film.

Tra le star del film, Dave Bautista ha rinunciato ad un ruolo in The Suicide Squad per partecipare al film di Snyder.