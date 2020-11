Army of the Dead, il nuovo film Netflix di Zack Snyder riceve un libro making of

Titan Books ha rivelato in esclusiva a Bloody Disgusting una nuova collaborazione avviata con Netflix per la pubblicazione del libro ufficiale illustrato dedicato al making of dell'attesissimo Army of the Dead di Zack Snyder, parlando del dietro le quinte del film e con dettagli su storia e personaggi.

Il film è ambientato a Las Vegas, quando la città viene colpita da un'epidemia zombie: il virus viene contenuto solo all'interno della città, che oggi è circondata da un muro di container. Ovviamente la città crolla, e sei anni dopo questa apocalisse cittadina il proprietario di un casino ingaggia un gruppo di mercenari per riavere i soldi che ha lasciato al sicuro all'interno dell'edificio.

Dave Bautista vestirà i panni di Scott, organizzatore della rapina e uomo pieno di rimpianti che è stato allontanato dalla sua famiglia. Ella Purnell impersonerà Kate, la figlia di Scott, mentre nel resto del cast troveremo Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiryouki Sanada e Matthias Schweighöfer.

La produzione di Army of the Dead è stata completata l'anno scorso per un'uscita prevista nell'estate del 2021, anche a causa dell'improvviso cambio nel cast: l'attore Chris Delia è stato infatti sostituito dalla comedian Tig Notaro in seguito a delle accuse di "cattiva condotta sessuale" nei suoi confronti, e dunque Snyder tornerà sul set per delle riprese aggiuntive appena sarà possibile.



