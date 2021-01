Army of the Dead: nuove immagini ufficiali dallo zombie movie di Zack Snyder

Quest'anno sarà l'anno di Zack Snyder. Non solo l'imminente arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max ma anche Army of the Dead il suo nuovo lungometraggio horror a tema zombie che esordirà sulla piattaforma digitale Netflix nel corso dell'anno e di cui possiamo vedere oggi le prime immagini ufficiali grazie a Entertainment Weekly.

"E' un film a tema zombie, ma ha anche una grande rapina al suo centro, quindi si tratta di un film di genere in un film di genere", ha commentato Snyder al settimanale. "Quindi dovrete aspettarvi delle vibrazioni da puro zombie movie e le otterrete al 100%. Ma ci sono anche questi fantastici personaggi e il loro fantastico viaggio insieme. Sono sicuro che sorprenderà le persone perché c'è tanta emozione e calore grazie a questi personaggi".

Snyder ha aggiunto: "Con L'alba dei morti viventi abbiamo fatto uno zombie movie e l'abbiamo fatto utilizzando tutti gli strumenti di quel genere. E' stato divertente, ma ho cominciato a pensare agli altri genere che non avevano trovato posto in quel film. Il tono è quello dove tu ti diverti con il genere ma non prendi in giro il genere stesso, è una linea sottile".

Prima di approdare a Netflix, lo ricorderete, Snyder tentò di realizzare Army of the Dead con la Warner Bros. ma lo studio non fu convinto a spendere dei soldi su una pellicola di zombie con rapina: "Non volevano spendere dei soldi in un film del genere oppure non l'hanno preso troppo seriamente. Io continuavo a dir loro che questo era più che un semplice film di zombie, ma non sono riuscito a convincerli".

Army of the Dead non ha ancora una data d'uscita ma arriverà nel 2021; intanto sono già finite anche le riprese del prequel del film.