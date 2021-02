Army of the Dead, nuova foto: nello zombie movie di Zack Snyder ci sono anche gli alieni?

Come avete avuto modo di scoprire nelle scorse ore, il regista Zack Snyder ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair per la promozione del suo nuovo film Justice League, in arrivo dal 18 marzo.

Tuttavia, il 2021 vedrà la pubblicazione anche del nuovo-nuovo film di Snyder, l'horror Army of the Dead, che sarà distribuito da Netflix a maggio: il film si mostrerà in un primo trailer previsto per il 25 febbraio, ma nel frattempo su Vanity Fair sono state pubblicate alcune interessanti indiscrezioni sulla trama e una nuova foto in anteprima (che potete vedere in calce all'articolo).

Nell'articolo si legge, a proposito di Army of the Dead:

"Dopo aver pianto Autumn con la sua famiglia, ha iniziato a lavorare su Army of the Dead, una storia viscerale, divertente ed estremamente oscura su una squadra d'assalto d'élite che si reca in una Las Vegas invasa dagli zombi per recuperare una fortuna nascosta in un caveau prima che la zona rossa venga bombardata. (Il virus zombi è arrivato dall'Area 51, quindi nel film potrebbero essere coinvolti anche gli alieni)".

Che la causa del virus zombi al centro della storia siano davvero gli alieni? L'indiscrezione di Vanity Fair è alquanto precisa, ma per il momento non resta che aspettare giovedì 25 per scoprire se il trailer rivelerà qualcosa in più a proposito del misterioso zombie-movie scritto e diretto da Snyder, che per il progetto ha lavorato anche come direttore della fotografia.

