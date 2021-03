Army of the Dead, nuova foto per il film di Snyder: c'è una motosega stile Monster Hunter!

Se marzo è il mese di Justice League, maggio lo sarà di Army of the Dead, il nuovo horror diretto da Zack Snyder in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Il film racconta di una Las Vegas post-apocalittica popolata da non morti ma isolata dal resto del mondo grazie ad un muro di cinta, e soprattutto della squadra di mercenari che viene mandata all'interno dei confini della metropoli devastata per recuperare i milioni di dollari nascosti nel caveau di un casinò.

Come dimostra la foto che potete trovare in calce all'articolo, è altamente probabile che per farsi largo tra le orde di morti viventi i protagonisti non si affideranno solo ai proiettili: il personaggio di Omari Hardwick, Vanderohe, porta con sé una motosega di proporzioni epiche che ricorda da vicino un'arma del mondo di Monster Hunter.

"È una sega da salvataggio", ha dichiarato Snyder ad Empire. “In pratica potresti tagliare la portiera di una macchina se necessario, o fare un buco in un muro per scappare. Ma potresti anche ucciderci un mucchio di zombie. E succederà, giusto? Diciamo che questi ragazzi sono parecchio più bravi nell'eliminare i non morti rispetto ai protagonisti de L'alba dei morti viventi. In quel film gli eroi dovevano arrangiarsi con ciò che avevano, mentre questa volta abbiamo a che fare con degli esperti assassini di zombi. È incredibilmente divertente guardare e progettare un mondo in cui questa manciata di assassini di zombi straordinariamente dotati sono felici di esercitare il loro mestiere navigando in un letterale mare di morti".

Per altri approfondimenti ecco il trailer di Army of the Dead, il cui universo narrativo sarà ampliato da Netflix con un film prequel già completato e una serie tv.