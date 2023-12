Army of the Dead: un solo taglio alla produzione e non immaginerete mai dove...

Molti film di Zack Snydersono spesso seguiti da un Director's Cut che offre prospettive in più sul lavoro del regista e sulle storie raccontate. Quindi anche per Army of the Dead i fan si aspettavano l'esistenza di un'ulteriore versione del regista oltre la versione ufficiale. Ma non è così: nessun Snyder cut per Army of the Dead.

Lo ha confermato lo stesso Snyder (che di recente ha dato aggiornamenti sul sequel Planet of the Dead): nel caso di Army of the Dead nulla di sostanziale è stato tagliato dal film, anche se gli è stato chiesto di omettere un breve accenno di nudità grafica, richiesta a cui alla fine ha acconsentito. Quasi tutto quello che il regista voleva fosse incluso nella storia può essere visto nella versione ufficiale.

"La cosa figa è stata con Netflix, con loro ho avuto quest'esperienza con Army of the Dead dove erano così d'accordo con quello che volevo fare. Per questo non c'è un Director's Cut di Army, perchè era davvero solo il film. Non hanno mai detto "Oh...". Penso che l'unica cosa che volevano togliessi era il p*ne zombie perchè lo avevamo nei titolo di testa. Uno dei ballerini Chippendale ha questo enorme p*ne con un pezzo tagliato via. Ho fatto una ripresa, e loro erano tipo "Guarda, c'è un altro modo...?" e io ero tipo "Va bene".

Anche se non ha dovuto trattenersi molto con Army of the Dead, il regista ha già confermato che i fan possono aspettarsi una versione alternativa dei film di Rebel Moon, con l'uscita iniziale PG-13 e la successiva Director's Cut un po' più intensa e con un rating vietato ai minori.