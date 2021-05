Army of the Dead è un loop temporale? La teoria sul film di Zack Snyder, spiegata bene

Disponibile su Netflix da ormai qualche giorno, il nuovo zombie movie di Zack Snyder, Army of the Dead, sta facendo discutere i fan per una folle teoria secondo cui i protagonisti del film sarebbe intrappolati all'interno di un loop temporale.

Tutto ha inizio quando il gruppo guidato da Scott Ward (Dave Bautista) si ritrova di fronte a degli scheletri di un team di scassinatori che avevano tentato la rapina prima di loro. Guardando da vicino, tuttavia, è possibile notare che nei corpi in questione sono presenti degli oggetti identici a quelli della banda ancora in vita, tra cui la bandana rossa di Scott e la collana di Maria.

Alcuni fan hanno inoltre notato che nella presunta versione "precedente" di Maria, la chiave appesa alla collana presenta solamente tre buchi, mentre nel personaggio vivo e vegeto i buchi sono quattro, come a significare una sorta di consequenzialità. Come se non bastasse, una volta arrivati al caveau del casinò, Vanderhoe spiega a Dieter la sua teoria sui paradossi temporali: "Potrebbe essere intrappolati in un'altra linea temporale e in un loop infinito in cui combattiamo e moriamo."

La teoria in questione è stata discussa anche dallo stesso Snyder, che in una recente intervista ha affermato che "esiste una possibilità - non sto dicendo che sia vera al 100% e in qualche modo non lo è - ma è come se ogni volta il gruppo si spingesse sempre più lontano". Pur promettendo che i personaggi "non si trovano all'interno di un videogame", il regista ha poi stuzzicato i fan dichiarando in maniera piuttosto criptica: "Quello che non sapete è: da dove viene Zeus? Noi lo incontriamo in questo stato, ma prima era una persona normale di nome Richard che si è offerta volontaria per qualcosa che però è diventata qualcosa che non si aspettava..."

E voi cosa ne pensate? Vi sembra un'ipotesi plausibile?