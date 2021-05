Army of the Dead e il legame con Tiger King: Zack Snyder svela i segreti del film

Mentre si avvicina l'uscita su Netflix, il colosso dello streaming ha pubblicato un video in cui Zack Snyder analizza frame per frame il trailer ufficiale di Army of the Dead, soffermandosi in particolare sul dietro le quinte del suo nuovo e atteso zombie movie.

Nel filmato, che potete trovare in calce alla news, il regista spiega per esempio che originariamente il film includeva una grande sequenza ambientata all'interno di una sorta di zoo, in cui sarebbero apparsi numerosi animali zombie. Alla fine però si è deciso di mantenere solamente la tigre bianca vista nel trailer, Valentine, per la quale è stata utilizzata una vera tigre di Carole Baskin ancora prima che la docuserie evento Tiger King debuttasse su Netflix e diventasse uno dei titoli di maggior successo della piattaforma.

Parlando della scena in cui viene rivelata l'orda di zombie che stanno tentando di entrare a Las Vegas attraverso una ripresa dall'alto, Snyder spiega che i non-morti di quelle inquadrature sono stati realizzati al 99% con l'aiuto della CGI. "Non avevamo del trucco disponibile per un tale quantitativo di persone". Per quanto riguarda la componente dell'intelligenza degli zombie, i quali sembrano unirsi per fronteggiare i militari protagonisti del film, il filmmaker conferma che questa sorta di esercito è guidato da una regina zombie e da un "generale" di nome Spider.

Vi ricordiamo che il film arriverà su Netflix il prossimo 21 maggio.