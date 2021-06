Army of the Dead: tutti i buchi di trama del film di Zack Snyder nel trailer onesto

Non poteva assolutamente mancare il trailer onesto di Army of the Dead, specialmente dopo l'immediato successo di pubblico del film di Zack Snyder su Netflix. E come sempre è garantita una sana dose di sarcasmo con il filmato e il narratore che si sofferma principalmente sui buchi di trama individuati nel corso dello zombie movie in streaming.

Il filmato per quasi tutta la sua durata si sofferma sui difetti che vengono spesso imputati alla scrittura di Snyder, non particolarmente famoso per le sceneggiature di ferro, e alle sue bizzarre scelte che fanno sembra il film costantemente fuori fuoco. Ma il trailer si sofferma principalmente sulle mille sottotrame di Army of the Dead che sembrano non portare assolutamente da nessuna parte. Potete visualizzare il trailer onesto in alto su questa pagina.

Il film - guardate i primi 15 minuti di Army of the Dead - è il primo progetto di Zack Snyder successivo a Zack Snyder's Justice League, nota anche come 'Snyder Cut', la versione di Justice League completamente realizzata da Snyder, che anni addietro fu costretto, a causa di problemi familiari, a ritirarsi dalla lavorazione del film in corso d'opera e affidare le redini del progetto a Joss Whedon, che completò la produzione. Il film non ottenne buoni riscontri, sia da parte della critica che da parte dei fan.

Ambientato in una Las Vegas devastata da un'epidemia zombie che l'ha isolata dal resto del mondo, il film segue un ex eroe di guerra (interpretato da Dave Bautista) che accetta l'offera definitiva del boss di un casinò: entrare nella zona di quarantena infestata da zombie per recuperare 200 milioni di dollari contenuti in un caveau prima che la città venga bombardata dal governo. In questa corsa contro il tempo, l'uomo formerà un team di esperti di rapine che lo aiuteranno nell'impresa.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Army of the Dead.