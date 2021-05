Army of the Dead, Huma Qureshi loda Zack Snyder: 'Ho adorato lavorare con lui'

Questa settimana arriva su Netflix Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder che torna al genere zombie dopo il famoso esordio con Dawn of the Dead.

Parlando con Deadline per il tour promozionale dell'opera, Huma Qureshi, famosa star indiana di Bollywood che - ve lo anticipiamo - sarà protagonista di una delle scene più belle di Army of the Dead, ha lodato il lavoro di Zack Snyder e descritto il tempo trascorso sul set.

Il regista in settimana ha dichiarato infatti che, dopo aver incontrato con la Qureshi, ha intenzione di 'lavorare solo con attori indiaini', e l'attrice ha scherzato: "Sono un po' arrabbiato per questa sua dichiarazione, avrebbe dovuto dire: 'Voglio lavorare solo con Huma!" Sto scherzando, ovviamente, penso che Zack sia un uomo così gentile e simpatico. Sono stato sopraffatta e sorpresa da tutti i complimenti che mi ha fatto, perché non li ha mai fatti a me personalmente! Per me, questo progetto è stata un'opportunità unica perché è diverso da quello che faccio in India. In India i miei ruoli sono spesso tutti incentrati su di me, come personaggio principale, mentre questo film è una grande prova d'esemble. Il fatto che abbia avuto modo di lavorare con Zack Snyder è un onore per, e il valore cinematografico di questo film è innegabile. Sono contenta di aver lavorato con lui e di averlo conosciuto come persona, è un genio, non ci sono modi diversi di considerarlo. Da quando ha detto quelle cose su di me, il mio telefono non ha smesso di squillare!"

Army of the Dead uscirà su Netflix il 21 maggio prossimo.