Army of the Dead, guardate gli spettacolari primi 15 minuti del film di Zack Snyder!

A una settimana dal debutto in streaming, Netflix ha pubblicato in rete i primi 15 minuti di Army of the Dead, nuovo atteso heist-movie a base zombie diretto da Zack Snyder disponibile da oggi nelle sale americane.

Le prime sequenze della pellicola sono ora disponibili su YouTube: potete trovare il video qui sopra in attesa dell'arrivo su Netflix previsto per il prossimo 21 maggio. Oltre ad anticipare l'atmosfera della pellicola, questi primi 15 minuti svelano anche i fantastici titoli di testa realizzati da Snyder.

Ambientato in una Las Vegas devastata da un'epidemia zombie che l'ha isolata dal resto del mondo, il film segue un ex eroe di guerra (interpretato da Dave Bautista) che accetta l'offera definitiva del boss di un casinò: entrare nella zona di quarantena infestata da zombie per recuperare 200 milioni di dollari contenuti in un caveau prima che la città venga bombardata dal governo. In questa corsa contro il tempo, l'uomo formerà un team di esperti di rapine che lo aiuteranno nell'impresa.

"Con il tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un'orda di zombi Alpha intelligenti e veloci che si avvicinano, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti prenderanno tutto" si legge nella sinossi ufficiale.

Che ve ne pare di queste prime scene del film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, è stata svelata la soundtrack di Army of the Dead.