Army of the Dead, il film di Zack Snyder per Netflix sarà un sequel di Dawn of the Dead?

Zack Snyder, celebre regista di 300, Watchmen e Batman v Superman, si prepara a tornare dopo la delusione di Justice League con l'atteso Army of the Dead, nuovo originale Netflix le cui riprese si sono concluse ad ottobre 2020.

Il film, che arriverà nell'inverno 2020 sulla piattaforma di streaming on demand, come noto si svolgerà a Las Vegas nel corso di un’epidemia zombie, la quale è stata contenuta all'interno della città tramite un muro di container. Sei anni dopo lo scoppio dell'apocalisse, il proprietario di uno dei casinò della metropoli assolda un gruppo di soldati cacciatori di zombie per recuperare i soldi che aveva lasciato in cassaforte.

Chi conosce il regista però sa che questa non sarà la sua prima esperienza con gli zombie, dato che nel 2004 ottenne la fama con l'acclamato horror Dawn of the Dead, remake del classico di George Romero. E, secondo alcune teorie che stanno circolando online in questo periodo, Army of the Dead potrebbe rappresentarne un "sequel segreto".

Annunciato per la prima volta nel 2008, con la regia affidata a Matthijs van Heijningen e Snyder a bordo come produttore, Army of the Dead è basato su una sceneggiatura originale del regista di Man of Steel. Non è noto se il piano originale della produzione includesse anche personaggi di Dawn, o semplicemente un'ambientazione nello stesso mondo, ma sappiamo che il film è sparito dalla circolazione per un decennio, caduto vittima del cosiddetto Production Hell prima di essere riesumato da Netflix.

Da allora però il copione è stato aggiornato svariate volte, ma Snyder potrebbe aver mantenuto i collegamenti col suo primo film. Va notato che i diritti di Dawn of the Dead appartengono alla Universal, ma il regista è famoso per i numerosi easter-egg che nasconde nelle sue produzioni, ed ecco perché in rete si parla di "sequel segreto": il regista potrebbe aver disseminato indizi che colleghino i due film senza dover scomodare il termine sequel, evitando così di indispettire la Universal.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.