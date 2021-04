Army of the Dead, nel film Netflix di Zack Snyder ci saranno anche Zombie Robot

Dopo lo spettacolare trailer ufficiale di Army of the Dead, il regista Zack Snyder è stato intervistato da molti outlet per parlare del suo nuovo film originale targato b>Netflix, e parlando con Movie Web proprio l'autore ha anticipato una curiosa follia, dato che nel titolo appariranno anche degli Zombie Robot.

Spiega infatti Snyder:



"Fin dall'inizio volevo che questi zombie incarnassero una qualche sorta di evoluzione, pronti a divenire qualcos'altro e non stagnanti come gli zombie a cui siamo abituati. Era una modo per renderli freschi pur mantenendo in qualche modo intatto il canone degli zombie. Volevo ci fosse questa strana ambiguità sulle loro origini - che esploreremo nella serie animata. Inoltre, senza rivelare troppo... se prestata molta attenzione, potrete vedere un certo numero di zombie che chiaramente non sono zombie".



E continua:



"Insomma, si vedono alcuni zombie normali e poi alcuni zombie... robot. Sono dei monitor che il governo ha inserito tra di loro per seguirli e monitorarli da vicino? Sono una qualche sorta di tecnologia aliena? Cosa diavolo sta succedendo a Las Vegas?".



Il film seguirà un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che è stata 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast guidato da Dave Bautista include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.



Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix il prossimo 21 maggio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.