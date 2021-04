Army of the Dead, esce il trailer Ikorodu Bois e Snyder impazzisce: 'Che grande talento!'

Il regista Zack Snyder ha visto il remake del trailer di Army of the Dead realizzato dal famoso gruppo di comici nigeriani Ikorodu Bois, ed è sceso su Twitter per complimentarsi con loro.

In un video diffuso da Netflixfilm, a Snyder è stato mostrato il loro lavoro durante un'intervista promozionale per Army of the Dead e l'autore di Watchmen e Justice League si è complimentato con le loro abilità definendoli dei 'registi di grande talento'.

Nel remake del trailer, i Bois usano oggetti di scena per ricreare le immagini del trailer di Army of the Dead: ad esempio, invece di utilizzare il logo Netflix ufficiale e il titolo del film, sono stati realizzati dei documenti scritti a mano, oppure al posto di una grande folla di zombi troviamo un grande mucchio di fagioli; su tutti però spicca il loro cane, interprete della tigre zombie Valentine.

Per chi non li conoscesse, gli Ikorodu Bois sono un gruppo comico nigeriano noto per le sue reimmaginazioni divertenti e creative di video musicali o trailer di film di Hollywood. Il gruppo è composto da 3 giovani fratelli e un loro cugino che insieme realizzano questo tipo di contenuti dal 2017: tra i loro lavori più celebri ricordiamo Extraction 2, Bad Boys For Life, Money Heist e adesso Army of the Dead.

Ricordiamo che il nuovo horror di Snyder arriverà su Netflix a partire dal 21 maggio prossimo.