Army of the Dead: Ella Purnell nel cast del nuovo film di Zack Snyder

Secondo quanto riportato da The Wrap, Ella Purnell si sarebbe unita al cast di Army of the Dead, il nuovo horror diretto da Zack Snyder, di ritorno dietro la macchina da presa dopo il suo tragico abbandono di Justice League.

La giovane attrice andrà così a fare compagnia a Dave Bautista, del cui personaggio interpreterà la figlia, e a Ana De La Reguera (Goliath), Theo Rossi (Sons of Anarchy) e Huma Qureshi (Kaala), anch'essi da poco entrati nel cast. Per chi non la conoscesse, Ella Purnell è nota per le sue interpretazioni in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton, ma anche in Sweetbitter, Maleficent e Kick-Ass 2.

La trama di Army of the Dead è basata su un soggetto dello stesso Snyder ed è stata scritta da Joby Harold e Shay Hatten; questa vedrà una Las Vegas devastata da un'epidemia zombie e messa in quarantena. Approfittando di questa situazione, un uomo decide di mettere insieme un team di mercenari per compiere la rapina più audace della storia, il colpo più pericoloso mai tentato prima: avventurarsi all'interno della città, tra i morti viventi, per rapinare un casinò.

Il progetto era inizialmente in sviluppo alla Warner Bros, con cui Snyder aveva un accordo di collaborazione, fin dal 2007, ma adesso - come noto - sarà prodotto e distribuito su Netflix. Il budget della pellicola sarebbe compreso tra i 70 e i 90 milioni di dollari.

In precedenza, lo stesso Snyder aveva dichiarato in proposito: "Stavolta non ho le mani legate con questo. Ho pensato che questo fosse un ottimo modo per ricominciare e lavorare in libertà a qualcosa di divertente, epico e folle nel migliore modo possibile".

Snyder sarà anche produttore della pellicola insieme alla moglie Deborah Snyder per la sua The Stone Quarry e a Wesley Collar. Ori Marmu e Andrew Norman supervisioneranno il progetto per Netflix. Le riprese principali dovrebbero avere inizio in New Mexico il prossimo luglio.