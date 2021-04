Army of the Dead, Dave Bautista 'segue il denaro' in una nuova immagine ufficiale

A veni giorni dall'uscita ufficiale su Netflix dell'attesissimo Army of the Dead di Zack Snyder, il colosso dello streaming ha pubblicato online una nuova immagine che immortala Dave Bautista e Hiroyuki Sanada nei panni dei rispettivi personaggi, nel mentre dell'accordo che porterà il primo in una Las Vegas in quarantena da zombie.

Il film seguirà un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che è stata 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast guidato da Dave Bautista include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.



Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix il prossimo 21 maggio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate dell'immagine nei commenti e anche quanto state aspettando questo film.