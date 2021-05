Army of the Dead, Dave Bautista rivela: 'Ecco cosa mi ha irritato del film di Zack Snyder'

Nelle ultime ore Dave Bautista ha concesso una lunga intervista a Vulture nella quale ha parlato dei lavori ai quali ha preso parte recentemente, tra cui Army of the Dead, il film di Zack Snyder uscito su Netflix lo scorso venerdì e che lo vede protagonista insieme a un nutrito gruppo di attori. Ma qualcosa lo infastidito una volta visto il film.

Parlando del suo coinvolgimento nel film di Zack Snyder, Dave Bautista ha infatti ammesso che una cosa lo ha infastidito molto riguardando il film una volta completato e uscito in streaming: ovvero non aver potuto conoscere Tig Notaro sul set della pellicola. Come ormai saprete, Snyder aveva già girato il film con Chris D'Elia ma quando sono uscite le notizie che lo accusavano di aver molestato delle ragazze minorenni ha deciso di rimuoverlo completamente rigirando le scene con Tig Notaro e poi aggiungendo quest'ultima nel film digitalmente in seguito.

Per Bautista si è trattato di un vero e proprio rimpianto: "E' stato strano perché io non ero lì. E quando lo guardo mi sembra di essere lì ma c'è una connessione che manca. Al film non manca nulla in quel senso, chiunque non sappia come è andata non si accorgerà di nulla. Tig ci sta alla perfezione così come la sua chimica. Quello che mi dà fastidio quando guardo il film è che non ho potuto conoscere Tig. Penso che dovrei conoscerla. Voglio incontrarla e voglio abbracciarla e dirle quanto grandiosa è stata nel film. L'ho potuto fare con tutti gli altri membri del cast, ma non con lei perché non l'ho ancora incontrata. Penso sia incredibile ed è straordinaria nel film".

