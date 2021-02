Army of the Dead, Dave Bautista nella nuova immagine del film Netflix di Zack Snyder

È grazie a Empire Magazine che possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale dell'attesissimo e anticipato Army of the Dead, nuovo film diretto da Zack Snyder in arrivo su Netflix che vede tra i protagonisti anche l'amatissimo Dave Bautista, immortalato oggi nella nuova foto del film.

Il film seguirà un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che è stata 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast è guidato da Dave Bautista e include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.

Infine sappiamo che Army of the Dead rappresenta per il regista un progetto fortemente personale: Snyder infatti lo menzionò per la prima volta nel 2007, poco dopo il successo di 300 e ben prima di Watchmen, Legend of the Guardian: The Owls of Ga'Hoole, Sucker Punch , Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice e il famigerato Justice League. L'idea comunque deve essere fortemente piaciuta a Netflix, che ha già completato le riprese di un film prequel e sta lavorando ad una serie tv animata ambientata nell'universo creato da Snyder.