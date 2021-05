Army of the Dead, la creazione dell'heist-zombie movie nel nuovo video promozionale

Uscito ormai da due giorni su Netflix, il nuovo Army of the Dead sta dividendo non poco gli appassionati di Zack Snyder, che nel mentre di un'accoglienza comunque calorosa in termini di visualizzazioni - apripista per il futuro del franchise -, ha condiviso via Twitter un video promo sulla lavorazione del film.

Potete vederlo in calce. Nel filmato vediamo il regista sul set durante le riprese e anche l'esercito degli zombie guidato da Zeus all'attacco in una Las Vegas ricreata parzialmente in green screen, per il tocco apocalittico mancante.



Il film segue la stroria un gruppo di mercenari che pianifica una rapina in un casinò di Las Vegas, città che 'isolata' dal resto del mondo dopo lo scoppio di un'epidemia di zombie, totalmente isolati all'interno. Per quanto riguarda i non-morti, in una recente intervista Snyder ha promesso una sorta di rivoluzione nel genere, anticipando che si tratterà di "un nuovo livello di zombi", qualunque cosa significhi.

Il cast guidato da Dave Bautista include anche Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro e Theo Rossi; assente invece Chris D'Elia, che a seguito di recenti accuse di cattiva condotta sessuale nell'agosto 2020 è stato espulso dal film, con Snyder che è tornato sul set per rifare le scene del personaggio di D'Elia con un altro attore, Tig Notaro.



Infine la data d'uscita: Army of the Dead approderà su Netflix domani, 21 maggio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate dell'immagine nei commenti e anche quanto state aspettando questo film.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Army of the Dead