Army of the Dead, confermate in New Mexico le riprese del nuovo film di Zack Snyder

Dopo la prima foto dal set di Army of the Dead e le prime indiscrezioni direttamente dalla bocca di Zack Snyder (Justice League, Watchmen), è adesso HN Entertainment e tornare a parlare del nuovo film del regista in sviluppo per Netflix e che vedrà tra i protagonisti anche l'amatissimo Dave Bautista (Guardiani della Galassia Vol. 2).

Stando al sito, la produzione dell'attesissimo nuovo film di Snyder ha assunto l'Art Director Ben McKanzie, il cui ultimo progetto all'attivo è la quarta stagione di Animal Kingdom per la TNT. Secondo poi, HN Entertainment ha ripreso le notizie precedentemente riportate dal non sempre affidabile Production Weekly, confermandone però la veridicità: le riprese del film inizieranno a metà luglio in New Mexico, presumibilmente ad Albuquerque.



La storia di Army of the Dead è la seguente: "L'avventura del film è ambientata in una Las Vegas devastata da un'epidemia zombie e messa in quarantena. Approfittando di questa situazione, un uomo decide di mettere insieme un team di mercenari per compiere la rapina più audace della storia, il colpo più pericoloso mai tentato prima: avventurarsi all'interno della città, tra i morti viventi, per rapinare un casinò".



Army of the Dead dovrebbe sbarcare su Netflix nel corso del 2020, a data da destinarsi.