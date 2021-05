Army of the Dead, ecco come Tig Notaro ha sostituito Chris D'Elia in VFX

Quando le accuse di molestie sessuali nei confronti di Chris D'Elia hanno suggerito a Netflix di eliminare l'attore dal cast di Army of the Dead, il film era già in fase di post-produzione. A quel punto rimuovere tutte le scene o rigirarle da capo sarebbe stato controproducente, per cui Zack Snyder ha deciso di sostituirlo con Tig Notaro.

L'inserimento dell'attrice e comica al posto di Chris D'Elia è stato quindi un piccolo capolavoro da parte del supervisore VFX Marcus Taormina e del suo team. Tutte le sue sequenze tranne una sono state girate utilizzando il green screen, e Tig Notaro è stata poi inserita all'interno del girato originale.

In una recente intervista, Marcus Taormina ha spiegato meglio questo processo, specificando che all'epoca un primo montaggio di Army of The Dead, in cui Zack Snyder ha un doppio cameo, era stato già mostrato a tutta la troupe.

"All'epoca non sapevamo chi sarebbe stato scelto. Ovviamente è stata un'ottima scelta con Tig, ma all'epoca non lo sapevamo. Quindi la prima conversazione è stata del tipo: Cosa sta succedendo con il casting? Quando lo scopriremo? Il nostro pensiero era: Abbiamo un film così bello adesso, scorre così bene..."

Il lavoro del team degli effetti visivi, quindi, è stato quello di cancellare Chris D'Elia dalle sue scene, facendovi successivamente combaciare le riprese aggiuntive con Tig Notaro, che hanno allungato la post-produzione di altri 5-6 mesi. Per dare un'idea della complessità dell'operazione, basti pensare che, su 1.200 inquadrature totali del film, Tig Notaro è stata aggiunta in circa 250.

