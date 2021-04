Army of the Dead, un coloratissimo poster e nuove foto presentano il film di Zack Snyder

A diciassette anni di distanza dal remake di Dawn of the Dead, Zack Snyder ha di nuovo a che fare con gli zombie nella nuova pellicola targata Netflix Army of the Dead. E in attesa della sua uscita, godiamoci questo vivacissimo poster e le nuove still promozionali.

Zack Snyder sta avendo un 2021 piuttosto impegnativo (e strettamente legato ai servizi streaming), tra l'anticipatissima uscita dello Snyder Cut su HBO Max e l'imminente arrivo di Army of the Dead su Netflix.

E proprio in occasione di questo secondo progetto, che verrà aggiunto al catalogo della celebre piattaforma streaming il prossimo 21 maggio, nelle ultime ore sono stati diffusi dei nuovi materiali promozionali.

In calce alla notizia potete trovare infatti lo psichedelico poster che ci ricorda di "scommettere sempre sui morti", assieme ad alcuni immagini tratte dal film (come la foto con la motosega in stile Monster Hunter che era stata anticipata già da Empire Magazine), perfette per farci calare già nell'atmosfera della pellicola.

Come recita la sinossi ufficiale di Army of the Dead "Dopo un'invasione zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata".

Nel cast della pellicola troviamo Dave Bautista, Ella Purnell, Matthias Schweighöfer, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Garret Dillahunt Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Michael Cassidy Huma Qureshi, Samantha Win e Richard Cetrone.

E voi che ne pensate? E quanto hype avete per il film? Fateci sapere nei commenti.