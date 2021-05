Army of the Dead è collegato a Dawn of the Dead? Si, Snyder lo ha fatto di nuovo

Gli zombie-movie di Zack Snyder sono due, il film d'esordio Dawn of the Dead, scritto da James Gunn, e la nuova nuova evoluzione dei supereroi Army of the Dead, primo capitolo di un franchise originale creato per Netflix.

Ma tra Dawn of the Dead e Army of the Dead c'è un collegamento? Ebbene si, ma non come pensate voi.

Non tutti sanno che l'idea iniziale per Army of the Dead nacque immediatamente dopo Dawn of the Dead, al punto che Snyder iniziò a scriverne la sceneggiatura poco tempo dopo l'uscita del suo film d'esordio. Ma già allora, a livello narrativo, il regista separò i due progetti: "Ho sviluppato Army of the Dead subito dopo Dawn, ma non come sequel" ha dichiarato il regista nel corso della campagna pubblicitaria per la sua nuova opera. "Volevo far evolvere gli zombi, quindi avevo bisogno di un altro genere cinematografico. Quindi ho pensato che potesse avere il suo universo a sé stante, e ora anni dopo siamo impegnati come matti per costruire davvero questo intero universo narrativo."

Dunque, da un punto di vista della narrazione, le due opere rimangono separate: detto questo, però, nel corso del film arriva un riferimento piuttosto esplicito nei confronti di Dawn of the Dead.

Intorno al minuto 30 Marianne Peters, l'elicotterista interpretata da Tig Notaro, sta scorrendo il suo telefono per leggere un articolo sulla decisione del governo degli Stati Uniti di bombardare Las Vegas il 4 luglio. Proprio sotto quel pezzo, tuttavia, si può intravedere un altro articolo. Il titolo di quest'ultimo recita: "Nuove informazioni rilasciate sull'epidemia di zombi del 2004 a Milwaukee". Dawn of the Dead, inutile specificarlo, si svolge a Milwaukee, nel Wisconsin, ed è stato pubblicato nel - sorpresa - 2004.

Potete vedere il frame incriminato qui sotto. Ve ne eravate accorti durante la visione del film? Ditecelo nei commenti!