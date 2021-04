Army of the Dead, grosso cameo in vista? Bautista: 'Ci sarà un personaggio a sorpresa'

A quanto pare Army of the Dead rischia di giocarsela con Justice League in fatto di sorprese: almeno stando a quanto dichiarato nel corso di una recente intervista promozionale da Dave Bautista, protagonista principale del nuovo film di Zack Snyder in arrivo su Netflix.

"Sono letteralmente ossessionato dal finale di questo film" ha detto l'attore durante l'evento Justice Con. "Penso che abbia uno dei finali più incredibili che abbia mai visto. Ma il film in generale è così ben fatto. È davvero buono, davvero un buon racconto vecchio stile. E ti lascia semplicemente desiderare di averne di più."

E se i fan di Zack Snyder sono rimasti colpiti dai camei pensati per Justice League, a quanto pare la storia si ripeterà in Army of the Dead. Ecco che cosa ha detto Bautista: "E pensare che non posso nemmeno parlare dell'attore che compare alla fine del film! Ma la sua interpretazione è così forte, è così interessante. C'è qualcosa alla fine di questo film che mi ha assolutamente ossessionato. Adoro il finale di Army of the Dead, lo adoro".

Ricordiamo che il film non sarà legato a Dawn of the Dead, il film d'esordio di Snyder, e racconterà una storia originale miscelando l'apocalisse zombie all'heist movie: nell'universo del film i morti viventi sono stati rinchiusi a Las Vegas, oggi una vera e propria città post-apocalittica isolata dal resto del mondo, e i protagonisti dovranno recarsi al di qua del confine per compiere la rapina del secolo.

Army of the Dead arriverà su Netflix a partire dal prossimo 21 maggio. Sarà seguito da un film prequel, Army of the Thieves, la cui data di uscita è ancora ignota.