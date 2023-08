Armor Wars, quale Avenger potrebbe fare ritorno?

Don Cheadle ha recentemente dichiarato che il nuovo film Armor Wars continuerà la storia di War Machine . Ma non solo, sembra che la storia di Rhodey si intreccerà con quella di un Avenger al momento mancante.

L’indiziato numero 1 è White Vision. Nel corso di un'intervista con Screen Rant, Ali Selim ha rivelato come Secret Invasion getti le basi per il ruolo di Rhodey in Armor Wars, affermando che i Marvel Studios gli hanno imposto di "assicurarsi che le gambe del personaggio non funzionino". Questo suggerisce che le sue ferite saranno una parte importante della storia di Armor Wars. Le lesioni sono state riportate durante la battaglia degli Avengers in Civil War e sono state causate quando Vision ha inavvertitamente disattivato la tuta War Machine, facendolo precipitare a terra a tutta forza.

Se Rhodey è stato rimpiazzato dopo Civil War, questo incidente sarà il ricordo più recente nella sua mente, il che significa che le sue ferite saranno ancora presenti. Questo potrebbe spingerlo a rintracciare Vision, soprattutto perché il suo migliore amico, Tony Stark, è morto. Si prevede infatti che Armor Wars vedrà War Machine alla ricerca della tecnologia di Stark scomparsa, incluso Vision stesso. Infatti, WandaVision della Fase 4 ha visto lo S.W.O.R.D ricostruire il sintezoide. La posizione attuale di White Vision nel MCU è al momento sconosciuta; quindi, un'apparizione in Armor Wars potrebbe contribuire a creare lo spinoff WandaVision: Vision Quest.

Voi cosa ne pensate di questa nuova fase del MCU? Vi convince? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.