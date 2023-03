Armor Wars, Ultron di James Spader potrebbe tornare nel film?

Dopo un periodo di sconforto nei confronti del progetto, è stato annunciato che la serie marvel con Don Cheadle Armor Wars sarebbe diventata un film per il cinema. L'attore tornerà nei panni di War Machine, suscitando grande entusiasmo nei fan.

Ora si starebbe diffondendo la voce su Reddit (nello specifico, in r/MarvelStudiosSpoilers) di un possibile ritorno di James Spader nei panni di Ultron, la cui ultima comparsa risaliva ad Avengers: Age of Ultron (2015).

Tuttavia queste sono al momento solamente dicerie: non è stato confermato se nel film farà ritorno Ultron. Finora si è ricevuta "risposta" solamente al rumor di Arnorld Schwarzenegger in Armor Wars. Lo stesso Don Cheadle ha affermato di non aver mai sentito parlare di Titanium e Aluminium Girl: "Cos'è Titanium Man? Non avevo sentito parlare di Titanium... Oh, e Aluminium Girl... Basta piegarla e lei può tornare indietro ed è di nuovo alluminio! No, non lo so. Glielo chiederò la prossima volta che lo vedo".

Oltre ad un possibile ritorno di Ultron, si teorizza anche uno Schwarzenegger villain all'interno del film. Il tempo porterà maggiore chiarezza sul progetto, dato che finora il cast principale non è stato ancora rivelato. Ciò che il pubblico sa (per ora) è che Armor Wars sarà un progetto strettamente legato alla Stark Tech.