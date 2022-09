Armor Wars, la serie Marvel con Don Cheadle è ufficialmente morta...diventerà un film!

A poche settimane dalla presentazione della trama di Armor Wars, la serie tv Marvel con protagonista Don Cheadle si è resa protagonista di un vero e proprio cambio di casacca in corsa, dato che è stato comunicato che la produzione uscirà per il grande schermo e non più su Disney Plus.

Ciò vuol dire, in parole povere, che da serie tv in sei episodi Armor Wars diventerà un film per il cinema, condensando il suo svolgimento in un lungometraggio della durata di (immaginiamo) circa due ore. A lanciare la notizia è stato The Hollywood Reporter, secondo il quale la serie tv Marvel Studios ricominceranno lo sviluppo del progetto per presentarlo sul grande schermo: il cambio di piano, ovviamente, causerà uno slittamento della data d'uscita, che comunque non era stata ancora comunicata. Si presume, a questo punto, che Armor Wars possa arrivare nel 2025 nel corso della Fase 6, atto finale della Saga del Multiverso.

In Armor Wars Don Cheadle riprenderà il ruolo di War Machine, alias il colonnello James "Rhodey" Rhodes, che l'attore ricopre nel MCU dal 2010 con Iron Man 2. Yassir Lester, che doveva dirigere la stanza degli sceneggiatori per la serie, scriverà da solo la sceneggiatura del film. Secondo le fonti, il lungo processo di sviluppo della serie ha spinto i creatori a realizzare che la storia che avevano in mente si sarebbe adattata molto meglio sul grande schermo, da qui la decisione di ricominciare i lavori in ottica lungometraggio. è più adatto a un lungometraggio che a una serie.

Non è la prima volta che i Marvel Studios rimaneggiano un progetto in corsa: in precedenza era già toccato a Hawkeye, la serie tv dedicata a Occhio di Falco, che esattamente al contrario rispetto ad Armor Wars, era nata come lungometraggio per le sale cinematografiche prima di essere dirottata su Disney Plus come mini-serie.

Don Cheadle, lo ricordiamo, tornerà come Rhodey anche in Secret Invasion, prossima serie MCU per Disney Plus con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. La serie è attesa per il 2023.