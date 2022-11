Armor Wars: ecco perché lo show con Don Cheadle diventerà un film!

Armor Wars sarà un film e non più una serie tv. L'annuncio di questo netto cambio di rotta è arrivato qualche settimana fa e oggi veniamo a scoprire alcuni dei motivi che hanno spinto i Marvel Studios a prendere questa decisione.

In una recente intervista al podcast "The Town with Matthew Belloni", il produttore Nate Moore, che è stato anche produttore di Black Panther: Wakanda Forever e Captain America: Civil War, ha raccontato alcuni dei retroscena della vicenda.

“Voglio dire, in quel caso, c'erano alcune grandi idee che stavano venendo fuori per questa serie, ma che, ad essere onesti, sembravano allo stesso tempo troppo grandi per lo show. […] Più o meno concettualmente, e… Sai, i nostri spettacoli di Disney+ sono fantastici e li adoriamo, ma i budget non sono gli stessi dei film, non è un segreto. E quando parli di uno spettacolo che vuole mostrare un sacco di fantastiche armature, con Don Cheadle che interagisce con tutte queste armature, che sono come una sorta di eredità di Tony Stark, è diventato tutto un po' proibitivo da realizzare. E ci siamo resi conto che non solo possiamo prende spunto delle bellissime immagini che provengono dai fumetti, e c'è sicuramente una run di Armor Wars, ma che possiamo anche sfruttare le idee di questo film per poi influenzare altri film futuri.”

E voi cosa né pensate di questa scelta? Siete fiduciosi? Diteci la vostra nei commenti!