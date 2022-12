Armor Wars, Don Cheadle: 'War Machine non è stato esplorato per niente nei film Marvel'

Con il passaggio di Armor Wars da serie a film, Don Cheadle sente che i tempi sono ormai maturi per una pellicola in grado di esplorare le sfaccettature del suo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. L'attore, infatti, crede fermamente che il suo War Machine non abbia avuto lo spazio che meritava nei film in cui è comparso finora.

In un'intervista concessa al Guardian, Cheadle ha espresso eccitazione per la possibilità di esplorare finalmente il suo personaggio del MCU in Armor Wars. "Chi sono i suoi amici? Quali sono le sue relazioni? Che cosa vuole? Non mi sto lamentando. Ma non credo che si sappia ancora nulla su di lui", ha detto l'attore. Cheadle ha anticipato che Rhodes, alias War Machine, verrà esplorato a fondo in Armor Wars, scherzando sul fatto che i fan scopriranno persino da quale parte del letto dorme e qual è il suo gusto di gelato preferito.

Pertanto, l'attore pensa che Armor Wars sarà un punto di svolta del suo arco narrativo. "È una rinascita in un certo senso. È un ritorno a questo personaggio, ma non siamo mai andati nei posti in cui stiamo per andare nel film, quindi sento che in qualche modo lo conosceremo davvero dopo tutto questo tempo".

Parlando dei dettagli della trama di Armor Wars, Cheadle ha dichiarato che, in seguito alla morte di Tony, la sua Stark Tech si sta diffondendo ed è accessibile anche per le persone sbagliate. Toccherà a War Machine recuperare tutta la tecnologia e affrontare chiunque si metta sulla sua strada. "E come di solito lavora la Marvel, è anche un'opportunità per prendere la mitologia e ribaltarla un po' e trovare modi diversi di raccontare una storia, quindi lo sta facendo e l'ha fatto alla grande", ha dichiarato Cheadle.

Cheadle è entrato nel MCU nel 2010, quando ha sostituito Terrence Howard nel ruolo dell'alleato corazzato di Tony Stark in Iron Man 2. Da allora, è apparso in altri sei film del MCU, ma in tutte le sue apparizioni abbiamo visto il personaggio sempre legato ad Iron Man o ad altri membri degli Avengers. Armor Wars sarà l'occasione per esplorare il personaggio in solitaria.

L'attore ha anche risposto ai rumor che vorrebbero Arnold Scharzenegger come villain di Armor Wars.