Armor Wars, Don Cheadle risponde ai rumor su Arnold Schwarzenegger come villain del film!

Il Colonnello Rhodey Rhodes è sempre stato una spalla nel Marvel Cinematic Universe ma finalmente sembra sia arrivato il suo momento per brillare. In un' intervista con Jimmy Kimmel si è parlato della possibilità di vedere Arnold Schwarzenegger nei panni del villain principale del film.

Nonostante sia stato annunciato il passaggio da serie tv a film di Armor Wars, sono praticamente inesistenti notizie riguardo la data di produzione o, addirittura, un casting. Don Cheadle non si è mai sbilanciato a riguardo, dicendo qualcosa solamente nel corso dell'intervento da Kimmel. Durante l'intervista, infatti, si è parlato di un rumor circolato alle origini del progetto che vedeva l'attore di Terminator interessato ad interpretare il ruolo del cattivo.

Nonostante i tentativi da parte del conduttore di tirar fuori qualche scoop, Cheadle ha risposto con un emblematico: "Cos'è Titanium Man? Non avevo sentito parlare di Titanium... Oh, e Aluminium Girl... Basta piegarla e lei può tornare indietro ed è di nuovo alluminio! No, non lo so. Glielo chiederò la prossima volta che lo vedo". Titanium Man è un cattivo di casa Marvel particolarmente legato alla Guerra Fredda ed introdotto nei fumetti Marvel nel 1965.

Don Cheadle ha iniziato a svelare la trama di Armor Wars accendendo i desideri dei fan riguardo l' arrivo di Arnold Schwarzenegger nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!