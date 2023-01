Armor Wars, Don Cheadle sul misterioso film Marvel: 'Via dall'ombra di Tony Stark'

Uno dei progetti più misteriosi per il futuro del Marvel Cinematic Universe è sicuramente Armor Wars, il primo film dedicato a War Machine con protagonista il grande Don Cheadle annunciato inizialmente come una serie tv ma successivamente trasformato in un film per il cinema dai Marvel Studios.

L'attore, che ha ripreso il ruolo di Rhodey l'anno scorso nella serie tv per Disney Plus Falcon & The Winter Soldier, ha recentemente concesso un'intervista esclusiva a GQ, durante la quale ha potuto anticipare qualche dettaglio in più su Armor Wars, nello specifico il modo in cui il titolo si pone l'obiettivo di approfondire maggiormente l'eroe dietro l'armatura di War Machine.

"Il mio film preferito tra quelli a cui sto lavorando è sicuramente quello su Rhodey per la Marvel, che gireremo presto", ha detto Cheadle a GQ. "Penso che dopo Endgame, ogni sua apparizione al cinema o nelle serie tv Marvel gli permetta di uscire un po' di più dall'ombra di Tony Stark. Piano piano, sta diventando un personaggio distinto, non so se mi spiego, ma comunque penso che ancora non abbiamo davvero capito chi sia dietro l'armatura e questo film ci aiuterà a scoprirlo. Questo è il progetto alla base di Armor Wars: capire chi sia davvero Rhodey, esplorare questo personaggio. La storia doveva essere una serie tv, ora invece la faremo come un film. Quindi non vedo l'ora".

Armor Wars non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma in base al calendario delle uscite Marvel Studios potrebbe finire con l'andare ad occupare uno degli slot già prenotati per il 2025 e 2026, con tre Progetti Marvel Senza Titolo che usciranno nel periodo tra maggio 2025 e maggio 2026, ovvero tra Avengers: The Kang Dynasty (2 maggio 2025) e Avengers: Secret Wars (1 maggio 2026). La Marvel ha anche due altri progetti senza titolo prenotati per le date 24 luglio 2026 e 6 novembre 2026, ma a quel punto Armor Wars arriverebbe dopo la conclusione della Saga del Multiverso, dato che l'evento si concluderà con Secret Wars.

Riardiamo che Don Cheadle tornerà nel 2023 in Secret Invasion, l'attesissima nuova serie tv Marvel in arrivo su Disney Plus con protagonista Samuel L. Jackson.