Armie Hammer, la zia dice la sua sulle accuse di cannibalismo: 'Non mi hanno sorpresa'

La docuserie House of Hammer è arrivata su Discovery+ pronta a svelare le vicende della famiglia di questo attore e nelle stesse ore, sua zia ha rivelato di non essere rimasta assolutamente sorpresa dalle accuse di cannibalismo a lui mosse.

Casey Hammer ha infatti rivelato di essere stata lei stessa vittima di abusi e dunque quanto detto su suo nipote non l'ha turbata poi così tanto.

"Non sono rimasto scioccata quando le accuse sono state avanzate. Sulla base delle mie esperienze in famiglia, ho subito abusi. Si tratta solo di uno stile di vita. Non ti svegli un giorno e non diventi un mostro: è un comportamento appreso. Una volta che le accuse a farsi largo, ero tipo, eccoci qui, un altro uomo Hammer a cui vengono mosse delle accuse".

Era l'inizio del 2021 quando hanno iniziato a farsi largo le presunte voci sul cannibalismo di Armie Hammer, accuse che hanno di fatto bruscamente interrotto la sua carriera. Durante la sua intervista con The Daily Beast, Casey Hammer ha poi sottolineato che nessuno sembra essersi preoccupato delle vittime di quanto accaduto.

"Tutto sembrava concentrarsi sul fatto che Armie fosse "un cannibale" o cosa sarebbe successo alla sua carriera o sulla questione della cancel culture, ma assolutamente nessuno ha posto l'accento sulle vittime. E le persone che sono rimaste rovinate per tutta la vita a causa di tutto quello che è successo?".