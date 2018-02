Armie Hammer svela il retroscena di una famosa scena di Chiamami col tuo nome

Di momenti chiave all’interno dell’adattamento cinematografico del romanzo scritto dace ne sono diversi, ma l’aneddoto di una sequenza in particolare è stato raccontato da uno dei due protagonisti del film diretto dal regista

Il momento incriminato del quale Armie Hammer ha postato un video sul proprio profilo Instagram, a dimostrazione di quanto già dichiarato in un’intervista passata, riguarda l’episodio in cui entra in pista per ballare durante una festa. Sembra, tuttavia, che le riprese di questa scena in Chiamami col tuo nome non siano state poi così divertenti come l’esperienza sul grande schermo fa immaginare. A tal proposito è intervenuto Hammer scrivendo:

“Per tutti coloro che credevano stessi esagerando a proposito di quanto fosse terribile girare le sequenze in cui si ballava”.

Nella clip si vede chiaramente come le riprese non fossero poi così entusiasmanti, se si considera in particolare il fatto che i protagonisti stessero ballando in perfetto silenzio, senza alcuna base musicale.

Conversando alcune settimane fa con il conduttore televisivo del The Late Late Show James Corden, l’interprete è si è soffermato proprio su questo passaggio:

“Quando stai girando questo genere di scene quello che non ti dicono è che non ci sarà alcuna musica di sottofondo. Niente”.

Se siete interessati a veder ballare James Corden ed Armie Hammer insieme non dovrete fare altro che scorrere in alto la notizia e saltare direttamente al minuto e venti.

Distribuito in Italia dalla Warner Bros. a partire dal 25 gennaio, la pellicola con Armie Hammer (Oliver), Timothée Chalamet (Elio), Michael Stuhlbarg (Mr. Perlman), Amira Casar (Annella) ed Esther Garrel (Marzia) ha raccolto nel suo primo giorno di proiezione 87mila euro. Il cast tecnico è arricchito dalla presenza di Sayombhu Mukdeeprom per la fotografia, Walter Fasano per il montaggio, Samuel Deshors per il reparto scenografico, mentre le musiche sono state curate da Sufjan Stevens.

